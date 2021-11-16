16 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
(2017) | Фото: УМВД Челябинской области

В Казани 11 человек госпитализированы после отравления метанолом

В Казани одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом.

По данным минздрава Татарстана, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что все пострадавшие – 1999-2000 годов рождения, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в Свердловской области от употребления некачественного спиртного скончались 35 человек. До этого по той же причине 35 человек умерли в Оренбуржье.

В Кургане из-за отравления суррогатным алкоголем были госпитализированы шесть человек, троих из них спасти не удалось. В Москве четыре человека отравились суррогатным алкоголем, один пострадавший скончался.



Теги: казань, отравление, метанол



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