СКР: Казанские студенты отравились "незамерзайкой"

Спиртсодержащая жидкость, которой отравились молодые люди в Казани, оказалась автомобильной "незамерзайкой". Пострадавшие перепутали ее с питьевым алкоголем, сообщили в Следственном комитете России.

В ночь на 16 ноября 18 человек отмечали день рождения в коттедже в поселке Салмачи.

По данным следствия, один из студентов купил пятилитровую бутыль со спиртным и возил ее в багажнике каршеринговой машины. Рядом с ней находилась бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью того же объема.

15 ноября, приехав на вечеринку, молодые люди по ошибке взяли из багажника не ту бутыль, добавили в нее ароматизаторы и выпили.

Как сообщалось ранее, количество отравившихся метанолом в Казани увеличилось до 13 человек. Все пострадавшие – молодые люди 1999-2003 годов рождения. Трое из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Следователи изъяли бутыль из-под "незамерзайки", исследование показало наличие в ней следов метанола.

Кроме того, обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди купили. Четырех продавцов уже допросили. Метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.