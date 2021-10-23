ТНТ анонсировал комедийный сериал про будни колонии с шутками про изнасилование заключенных

Телеканал ТНТ, входящий в государственный "Газпром-Медиа холдинг", анонсировал сериал "Исправление и наказание" – комедийное шоу про жизнь колонии.

Трейлер вызвал скандал: надзирательница в исполнении Анны Михалковой приказывает одному из заключенных "изнасиловать новенького". Возможно, "шутка" о тюремной реальности осталась бы незамеченной, если бы параллельно в СМИ не шли публикации о реальных изнасилованиях и пытках над заключенными в нескольких российских колониях.

Напомним, правозащитная организация Gulagu.net несколько недель назад сообщила о вывезенном из России архиве видео (несколько гигабайт), в котором запечатлены издевательства над заключенными. Предположительно, в пытках участвовали и сами заключенные, сотрудничающие с надзирателями, и сотрудники ФСИН. Было возбуждено несколько уголовных дел, расследование взяли на контроль в Генпрокуратуре, Совете Федерации, даже в Кремле заявили, что следят за процессом. В самой ФСИН запросили у правозащитников видеоархив. Руководство одной из саратовских колоний было уволено.

На этом фоне, как считают некоторые пользователи в сети, сериал про будни заключенных выглядит несколько неуместно. Впрочем, создатели картины не видят никаких "неловкостей".

Например, режиссер и сценарист Анна Пармас заявила Газете.Ru: "Как бы вы прокомментировали такую новость — есть ли связь между русской народной сказкой "Колобок" и Холокостом? Я считаю сравнение абсолютно идиотским. А прежде чем делать такие далеко идущие сравнения, советую посмотреть сериал. Шутка в сценарии была. Если ещё учесть, что цикл производства сериала — три года. А вносить изменения, или не вносить — решать продюсерам".

Отметим, что исполнительницу роли надзирательницы Михалкову власти, вероятно, не будут привлекать к ответственности за незаконное ношение формы (как это произошло с Ларисой Кривоносовой, пародировавшей официального представителя МВД в сатирическом шоу BARAKuda).