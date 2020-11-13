Назначена дата заседания по делу экс-спикера думы Перми

В Ленинском районном суде Перми назначена дата рассмотрения иска бывшего спикера гордумы Юрия Уткина, оспаривающего лишение мандата, передаёт корреспондент Накануне.RU. По данным картотеки суда, рассмотрение начнётся 2 декабря.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали. Сам Юрий Уткин пытается оспорить лишение полномочий в суде.