Экс-спикер гордумы Юрий Уткин потеряет в зарплате после снятия полномочий

Председатель Пермской гордумы Юрий Уткин после сложения полномочий на неопределенный останется депутатом на неосвобожденной основе и продолжит получать зарплату, однако доплата за работу председателем будет снята.

Как сообщает "Ъ", зарплата Юрия Уткина составит 70 тыс. руб. в месяц. При этом фонд думы на содержание спикера составляет примерно 3,8 млн руб. То есть зарплата председателя составляет примерно 316 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина. Проект решения внесли 29 депутатов.

За проголосовали 32 депутата, против - двое.

Исполнять его обязанности будет первый заместитель председателя Дмитрий Малютин.