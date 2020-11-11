Юрий Уткин пытается оспорить лишение полномочий в суде

Бывший спикер Пермской городской думы Юрий Уткин пытается оспорить решение депутатов о досрочном прекращении полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Он обратился в Ленинский районный суд Перми. Информация об иске опубликована на сайте суда. Исковое обращение зарегистрировано сегодня. Дата судебного заседания пока не назначена, ответчиком выступает Дмитрий Малютин, который сейчас является исполняющим обязанности председателя городской думы.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Проект решения внесли 29 депутатов. За проголосовали 32 депутата из 36.

После лишения полномочий спикер думы существенно потеряет в доходах: зарплата Юрия Уткина, как депутата, работающего на профессиональной основе, составит 70 тыс. руб. в месяц. При этом фонд думы на содержание спикера составляет примерно 3,8 млн руб. То есть зарплата председателя составляет примерно 316 тыс. руб. в месяц.