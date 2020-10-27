Причиной смещения председателя пермской гордумы стал "рост напряжения" в парламенте

Депутаты пермской городской думы отправили в отставку председателя думы, "единоросса" Юрия Уткина. Решение оказалось практически единогласным: за отставку проголосовали 32 депутата и только двое - от КПРФ и "Яблока" выступили против, передает корреспондент Накануне.RU.

Докладчиком по вопросу стал депутат Денис Ушаков, который еще пару месяцев назад был непосредственным подчиненным Юрия Уткина и возглавлял аналитическое управление городской думы.

"Депутаты считают, что Юрий Уткин плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов. Предложение депутатов говорит об утрате доверия к Юрию Уткину. Напряженные отношения начали формироваться еще в апреле. Надо менять подходы к своей работе. Но, к сожалению, напряжение сохраняется и даже нарастает с каждым месяцем, каждым днем, - высказался депутат Ушаков.

Он отметил, что до выборов осталось меньше года, потому необходима консолидация, нужна сильная дума, которая эффективно и системно будет решать возложенные на нее задачи.

Однако не все парламентарии оказались единодушны во мнении о существующем в думе напряжении. Так, депутат от партии "Яблоко" Надежда Агишева поинтересовалась, что за напряжение, и каким должен быть новый председатель, чтобы он устраивал 29 человек.

"Мы прекрасно знаем о том, что случилось в апреле. При неназначении очного заседания пермской городской думы. Ситуация эта была вызвана тем, что наш председатель находился в отпуске. Когда исполняющим обязанности председателя пермской городской думы было назначено заседание, оно было фактически саботировано. Нам нужно было внести изменение в регламент, чтобы в режиме ВКС проводить заседания городской думы. После того, как решение было принято, началось противостояние. Мы все депутаты люди разные, у каждого своя жизненная позиция, опыт. Несмотря на наше субъективное отношение к некоторым ситуациям, нас многое объединяло. В данном случае этой консолидации нет", - ответил Ушаков.

Против решения большинства парламентариев выступил и коммунист Геннадий Сторожев.

"Попытка низвержения Юрия Уткина была как гром с ясного неба. Я только вчера узнал. Ожидал каких-то сверхнеобычных обвинений, но из того, что сказал Денис Ушаков, я ничего не понял. То, что он озвучил, можно расценить - с натяжкой - как некоторые прегрешения, не очень значительные, со стороны нашего спикера, но не такие, которые требуют его снятия с должности. Подписали письмо все депутаты фракции "Единая Россия?" Если так, то это больше похоже на междусобойчик, заговор, не по делу. Гора родила мышь, чтобы так незаслуженно наказать вашего (не моего) товарища. Это можно расценить как фарс, комедию. Вы не убедили меня, что следует прибегать к таким санкциям, которые направлены не только к думе. Я считаю, что решение испортит обстановку в думе, усложнит ее работу. Большего ожидал от оппонентов Юрия Уткина. Я не буду поддерживать это решение так же, как не подписывал письмо", - высказался парламентарий.

С большим обращением выступил сам Юрий Уткин. Он отметил, что проект внесен с нарушением регламента. В частности, отметил, что проект вносится на рассмотрение в думу не ранее, чем за 21 день, не указаны лица, которые должны были выступить с докладом на заседании комитетов и заседании думы, в тексте проекта правового акта должен быть указан перечень правовых актов думы, пояснительная записка должна содержать обоснование необходимости принятия этого решения. После внесения проекта председателю думы дается десять дней, а не 10 минут, чтобы рассмотреть пакет документов, зарегистрировать, наложить резолюцию. При нарушении требований оформления пакета документов предусмотрено право возврата проекта субъекту законотворческой инициативы. После комитет рассматривается головным комитетом, при заинтересованности - иными комитетами и потом выносится на заседание городской думы.

"Такая процедура не случайна. Она складывалась в думе десятилетием и направлена на обеспечение полного, объективного, а самое главное законного, легитимного принятия думой соответствующих решений, чтобы минимизировать риски судебных обжалований и отмены. При формировании повестки думы, указанных предложений не поступило. На заседании фракции вчера этот вопрос не рассматривался. И, соответственно, никаких решений нет. Таким образом, при таком крайне внезапном внесении в повестку, не до конца мотивированном, нарушается Устав города и, кстати, права населения", - выступил Юрий Уткин, отметив, что председатель избран на пять лет, сокращение срока нелегитимно.

"Ваше право с этой информацией, которую я довел, согласиться или не согласиться, проголосовать по зову сердца. Но я знаю, как это все происходило, я оставлю это без комментариев", - завершил свое выступление спикер думы.

Парламентарий Денис Ушаков заявил, что "действующий председатель защищает кресло" и что "мнение 29 депутатов для него имеет вторичный характер".

"Я очень надеялся, когда был внесен этот проект, что он наберется мужества, и, как это было при вручении ему некоего знака - к 55-летию, который с помощью главы города ему должны были вручить - он отказался. Тогда это было серьезное, мудрое решение. Я до последнего думал, что председатель думы примет для себя мужественное решение, опираясь на мнение подавляющего большинства депутатов пермской гордумы. Но, увы. Но с другой стороны, уважаемые коллеги, Юрий Аркадьевич изложил сейчас суть своего искового заявление, по которому он всеми силами будет спасать свое кресло председателя думы", - заявил парламентарий.

Депутат от ЛДПР Илья Лисняк, отметил, что тоже считал, что Юрий Уткин сам сложил полномочия, заявил, что считает, что "по существу спикер думы ничего не сказал", и что 70% речи - внутренние нормативные документа фракции "ЕР".

"На накопившиеся годами претензии депутатов, Юрий Аркадьевич ушел в юридический формализм и по бумажке читал нам ссылки на различные юридические нормы, большинство из которых не имеют отношения к сути вопросов. Все это выглядит жалко и беспомощно. Мне как члену ЛДПР абсолютно безразличны внутренние нормативные документы фракции ЕР", - заявил парламентарий.

Депутат Александр Филиппов отметил, что никто не собирается лишать мандата Юрия Уткина.

"Вы избрались действительно на пять лет и никто не собирается лишать вас мандата. У нас нет такой возможности и права. Второй момент, вы говорили очень долго про трудовое право. Не беспокойтесь за свой кошелек. В проекте решения нет ни слова о лишении вас, ограничении, каком-либо воздействии на ваш доход. Речь идет о должности", - сказал Александр Филиппов, отметив, что в большинстве дум председатель работает на освобожденной основе.

"Если коротко - человек утратил в какой-то момент конструктивное взаимодействие с коллегами. Результат - наше сегодняшнее решение. Не вижу ничего страшного, как депутат он будет активно принимать участие во всех городских проектах", - прокомментировал депутат Филиппов в беседе с корреспондентом Накануне.RU после заседания.

Сам Юрий Уткин на вопрос - будет ли он оспаривать решение депутатского корпуса, пока не ответил.