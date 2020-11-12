12 Ноября 2020
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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Ночью в пермской думе неизвестные сменили замки в кабинете "опального" спикера

Сегодня ночью неизвестные сменили замки в приемной пермской гордумы: через нее можно было попасть в кабинет председателя и главы аппарата думы, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

В результате на свое рабочее место не смог попасть руководитель аппарата думы.

"Никак не могу прокомментировать. Приемная закрыта", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской гордумы.

По одной из версий, замки мог сменить один из помощников бывшего спикера Юрия Уткина. Также существует версия, что экс-председатель сейчас тоже находится на своем бывшем рабочем месте. Решение о вскрытии кабинетов пока не принято.

Бывший спикер не отреагировал на просьбу корреспондента прокомментировать ситуацию.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия.Во время заседания депутаты от "Единой России" заявили, что считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе.

Отметим, что депутаты от оппозиционных партий - КПРФ и "Яблоко" Юрий Сторожев и Надежда Агишева были не в курсе про "рост напряжения". И решение большинства не поддержали.

Сам Юрий Уткин пытается оспорить в суде лишение полномочий.

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Ночью в пермской думе неизвестные сменили замки в кабинете "опального" спикера

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Теги: Юрий Уткин, председатель думы, Дмитрий Малютин, лишение полномочий, смена замков



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