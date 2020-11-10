Дмитрий Малютин приступил к обязанностям спикера пермской гордумы

Временно исполняющий обязанности председателя пермской гордумы Дмитрий Малютин с сегодняшнего дня приступил к своим обязанностям и провел заседание совета думы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Обсуждалась повестка комитетской недели и ноябрьского пленарного заседания.

На "Часе депутата" будет рассмотрен вопрос о содержании и ремонте улично-дорожных сетей и дворовых территорий города Перми в 2020 году. Среди ключевых тем: принятие бюджета города Перми на 2021 и плановый период 2022-23 годов в первом чтении.

Также планируется обсудить изменения в правила землепользования и застройки, касающиеся размещения ведомственной гостиницы "РЖД". Совет думы решил предварительно провести выездное заседание комитета Пермской городской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории с соблюдением все необходимых санитарных мер и требований Роспотребнадзора.

Остальные комитеты и ноябрьское пленарное заседание пройдут в режиме ВКС.

16 ноября состоится заседание временной комиссии Пермской городской думы на которой будет обсуждаться новая транспортная модель, бескондукторная система оплаты проезда на территории Перми, заслушаны предложения администрации по организации работы оператора регулярных перевозок.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Проект решения внесли 29 депутатов. За проголосовали 32 депутата из 36.

Ранее сообщалось, что Юрий Уткин не поставил подпись под соответствующим документом. Накануне первый вице-спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин подписал постановлении о досрочном прекращении полномочий Юрия Уткина.