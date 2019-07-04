Брат и сестра косатки, выпущенные из "китовой тюрьмы", за сутки прошли больше 100 километров

Выпущенные из "китовой тюрьмы" брат и сестра косатки за сутки прошли больше 100 километров. Об этом свидетельствуют данные их трекеров.

Выйдя в море они сразу взяли курс на северо-запад. Сейчас они ушли уже за 400 километров. Об этом рассказал заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков во время пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.

По данным ученых, косатки приходятся друг другу братом и сестрой, они постоянно общались и в "тюрьме" и при перевозке.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае. Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края, напоминает Интерфакс.

Животные содержались в "китовой тюрьме" после того, как их с многочисленными нарушениями закона выловили для продажи в китайские океанариумы.