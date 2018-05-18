Новоуренгойские коммунисты выступили против сокращения бюджетников

Сегодня, 18 мая, новоуренгойские коммунисты и их сторонники провели пикет против сокращения бюджетников в Ноябрьске, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ямало-Ненецкого окружного отделения Коммунистической партии РФ (КПРФ).

Руководитель новоуренгойского горкома Александр Шмаль зачитал перед собравшимися обращение окружкома партии.

В свою очередь, председатель регионального отделения Елена Кукушкина, также присутствовавшая на мероприятии, призвала к солидарности с работниками бюджетной сферы, которых планируют сократить в ближайшее время в Ноябрьске.

На пикете также выступил преподаватель Алан Гулуев, непосредственно работающий с детьми. В своей речи он обратил внимание на то, что проведённая оптимизация технического персонала привела к увеличению нагрузки на педагогов, которым теперь вменяют в обязанности также уборку учебных помещений.

Как отметили в региональном отделении КПРФ, следующим ямальским городом, в котором планируются сокращения работников бюджетной сферы, по данным СМИ, может стать Новый Уренгой.