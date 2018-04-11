Голодающим сотрудникам челябинской спортшколы "Конас" предложили выбрать нового директора по конкурсу

В Челябинске местные власти выдвинули предложения для голодающих сотрудников спортшколы "Конас" - ситуацию обсудили на брифинге в городской администрации.

Как отметила первый замглавы Челябинска Наталья Котова, сейчас сотрудники могут выбрать нового руководителя взамен Олега Строгонова. Она также отметила, что официально Строгонов еще не уволен, так как попал в больницу по состоянию здоровья.

"Мы предлагаем сотрудникам спортшколы выбрать нового руководителя по конкурсу. Мы готовы назначить на место главы "Конаса" заместителя директора Юлию Чернякову, после этого пройдет конкурс. Комиссия рассмотрит претендентов, которые должны будут отвечать всем установленным требованиям", - отметила Котова.

Чиновница также заявила - если Строгонов не согласен с решением о его увольнении, он всегда может обратиться в суд.

Что касается одного из требований голодающих уволить начальника городского управления физкультуры и спорта Евгения Иванова, то здесь, по словам Котовой, для этого нет никаких законных оснований.

Как ранее сообщало Накануне.RU, голодовка сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля - сам Строгонов сейчас находится в больнице под присмотром врачей, увольнение его очень сильно подкосило. Сотрудники "Конаса" голодают с 4 апреля. Им регулярно привозят воду.

Голодающие выдвигают несколько условий. Главное - восстановить Строгонова в должности. Также сотрудники просят власти отправить в отставку главу управления по физической культуре и спорту Челябинска Евгения Иванова. Третье требование по возвращению каратистов в сборную Южного Урала удовлетворено - 55 человек накануне вернули в состав сборной региона.

Напомним, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнилось 30 лет, однако торжественные мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок.