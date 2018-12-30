В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погиб один человек, пострадали восемь. Подробности

Полностью восстановлено движение на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург, где в воскресенье, 30 декабря, произошла крупная авария. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", в 19:44 движение на 230-м километре трассы было полностью восстановлено и сейчас осуществляется в штатном режиме. Последствия ДТП полностью ликвидированы.

Между тем, в областном полицейском главке сообщили подробности случившегося. В ДТП погиб один человек, госпитализированы с травмами различной степени тяжести восемь человек, из них четверо – дети.

Авария произошла около четырех часов вечера. По предварительной информации полиции, 55-летний водитель МАЗа не справился с управлением и выехал на встречку. Там его грузовой автомобиль столкнулся с фурой Iveco, а затем – с Hyundai и Mitsubishi, потом – с попутно двигавшимися автомобилями Chevrolet Captiva и Renault Megane.

В ДТП погиб 50-летний водитель автомобиля Hyundai. В больницы Бисерти и Ревды госпитализированы восемь человек, в том числе несовершеннолетние в возрасте шести, семи, шестнадцати и семнадцати лет. Среди пострадавших оказались жители Березников (Пермский край), Бирска (Башкирия), Свердловской области и Москвы. Виновник аварии – из Татарстана.

"В связи с происшествием сотрудниками полиции было перекрыто движение на 230 км федеральной автодороги Пермь-Екатеринбург. Нарядами ДПС был организован объезд через Нижние Серги, Михайловск, Арти, а также через автодорогу на Красноуфимск. Сотрудниками МЧС с помощью гидравлического инструмента провели деблокировку погибшего из легкого автомобиля. На место ДТП выехали психологи МЧС для работы с пострадавшими", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого сотрудниками полиции будет принято мотивированное решение.

Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным погодным условиям. Принимая во внимание гололед, большую вероятность заносов, плохую видимость из-за снегопадов, ГИБДД призывает не совершать опрометчивых выездов на встречную полосу движения, соблюдать правила дорожного движения.

Применение детских удерживающих устройств и ремней безопасности является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе не совместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортного происшествия.