Массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Пермь

В воскресенье, 30 декабря, массовое ДТП произошло на 230 километре трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург. По данным ФКУ "Уралуправтодор", движение в сторону Екатеринбурга на трассе сейчас открыто, в сторону Перми – реверсивное движение.

По предварительной информации, в столкновении участвовали несколько грузовых автомобилей и несколько легковушек.

Отметим, крупное ДТП произошло сегодня и на трассе М5 в Челябинской области: там погибли четыре человека и еще четыре пострадали.