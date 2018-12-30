В результате ДТП столкнулись две фуры, четыре легковых и грузовой автомобили. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента проводили деблокировку погибшего из легкового автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС России.

Появились подробности ДТП, произошедшего в воскресенье, 30 декабря, на 230 км трасс Екатеринбург – Пермь.

Появились подробности ДТП на трассе Екатеринбург – Пермь: есть погибший





