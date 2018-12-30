30 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

Крупное ДТП на трассе Екатеринбург – Реж: шестеро пострадавших, в их числе – маленькие дети

Крупное ДТП произошло в воскресенье, 30 декабря, на 65 км трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

По предварительной информации, 27-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с легковушкой "Лада Приора".

"В момент происшествия в автомобиле "Лада Приора" находились и получили травмы пять человек, трое из которых несовершеннолетние в возрасте двух, девяти и пятнадцати лет. В салоне автомобиля детей перевозили без нарушений правил дорожного движения. Младшие находились а авто с использованием специальных  детских удерживающих устройств в соответствии с их весом и ростом, подросток в момент ДТП был пристегнут штатным ремнем безопасности. С травмами в лечебное учреждение был доставлен и водитель ВАЗ-2105", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого сотрудниками полиции будет принято мотивированное решение.

Между тем, в регионе сегодня произошло еще несколько крупных ДТП. Так, на трассе Екатеринбург – Пермь столкнулись две фуры, грузовик и несколько легковушек. Как минимум один человек погиб. В соседнем регионе – Челябинской области – на трассе М5 "Урал" в столкновении трех легковушек погибли четыре человека, еще столько же пострадали.

Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным погодным условиям. Принимая во внимание гололед, большую вероятность заносов, плохую видимость из-за снегопадов, ГИБДД призывает не совершать опрометчивых выездов на встречную полосу, соблюдать Правила дорожного движения.

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Крупное ДТП на трассе Екатеринбург – Реж: шестеро пострадавших, в их числе – маленькие дети

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Теги: дтп, пострадавшие, трасса



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