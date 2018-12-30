30 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В аварии на трассе М5 на Южном Урале погибли четыре человека, еще четверо пострадали

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 30 декабря, на трассе М5 "Урал" около двух часов дня. На 1634 км дороге столкнулись три иномарки: Nissan Primera, Renault Kaptur, Chevrolet Cruze, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

По предварительной информации, 30-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в направлении Москвы, совершал обгон, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Kaptur, а затем с Chevrolet Cruze.

В результате ДТП от полученных травм водители Nissan и Chevrolet скончались на месте, также погибли две пассажирки Nissan: женщины 30 и 58 лет.

Различные травмы получили пассажиры Chevrolet: 38-летняя женщина, 16-летняя девочка и 13-летний мальчик. Еще один пострадавший – 15-летний мальчик в автомобиле Renault.

На месте ДТП работают экстренные службы. Сотрудники МЧС участвовали в деблокации участников ДТП, полицейскими организовано реверсивное движение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего

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В аварии на трассе М5 на Южном Урале погибли четыре человека, еще четверо пострадали

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Теги: дтп со смертельным исходом, погибшие, пострадавшие, дети, лобовое столкновение



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