Минобороны показало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

Минобороны России опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации.

В ролике представлены полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Военное ведомство демонстрирует взлет и посадку самолетов, а также дозаправку в воздухе.

Также можно увидеть загрузку новейшей крылатой ракеты Х-101 в отсек для оружия Ту-160, а также Ту-95МС, выполняющий полет с четырьмя ракетами Х-101.

23 декабря в России отмечался День Дальней авиации, которой исполнилось 104 года.

Сегодня на вооружении Дальней авиации стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, специальные самолеты Ан-30б, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Напомним, в январе президент Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 "Петр Дейнекин". Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал главе государства, что у корпорации имеется проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

При этом отмечалось, что такой самолет на деле может оказаться штучным бизнес-джетом.