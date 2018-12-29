Состоялся первый полет модернизированного Ту-22М3М

Российский дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полет после модернизации.

Самолет вылетел с аэродрома авиазавода имени Горбунова в Казани. На борту бомбардировщика не было оружия, а сам полет был непродолжительным.

Теперь начались заводские летные испытания новейшего ракетоносца, сообщают "Известия".

Сегодня на вооружении Дальней авиации стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, специальные самолеты Ан-30б, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ми-26.