Песков отреагировал на слова Помпео о Ту-160 в Венесуэле и "разбазаривании" госсредств

В Кремле прокомментировали слова американского госсекретаря Майка Помпео об отправке в Венесуэлу российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Напомним, накануне два Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли в Венесуэлу.

Как сообщили в Минобороны, самолеты совершили перелет с аэродромов на территории России в международный аэропорт Майкетия. Полет проходил в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В Венесуэле заявили, что совместные полеты российской и венесуэльской авиации направлены на подготовку страны к защите от возможной агрессии.

Американский политик назвал этот шаг "разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами".

"Делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно", - заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что высказывания Помпео недипломатичны, пишут "Известия".