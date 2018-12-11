Россия переправила в Венесуэлу стратегические ракетоносцы Ту-160

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли в Венесуэлу.

Как сообщили в Минобороны, самолеты совершили перелет с аэродромов на территории России в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.

Как отметили в военном ведомстве, полет проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Российские летчики преодолели расстояние в 10 тыс. км. На некоторых этапах полета Ту-160 сопровождали истребителями F-16 ВВС Норвегии.

Российские самолеты в торжественной обстановке встретили глава Минобороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители посольства РФ в Венесуэле.

Ранее российские стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в 2008 и 2013 годах, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Москву. Он заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций.

"Мы подписали контракты, чтобы гарантировать инвестиции на более чем $5 млрд с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях, чтобы увеличить добычу нефти", — сказал Мадуро.

По его словам, Венесуэла также получит $1 млрд инвестиций для производств добывающей отрасли. В основном, речь идет о добыче золота, отметил глава государства, сообщает РБК.