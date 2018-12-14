14 Декабря 2018
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Политика В России

В МИД РФ опровергли сообщения о ядерном оружии на российских Ту-160 в Венесуэле

МИД РФ опроверг предположения о ядерном оружии на прибывших в Венесуэлу российских стратегических ракетоносцах Ту-160. Ранее возможность этого допустила Организация американских государств.

В МИД РФ отметили, что Россия в полном объеме выполняет обязательства по Дополнительному протоколу II к Договору о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко).

Полет в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков не нарушает положений указанного Договора, говорится в комментарии МИДа, размещенном на сайте ведомства.

Дипломаты добавили, что руководство ОАГ делает заявления "в стиле пресловутого #highlylikely".

Напомним, на неделе два Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли в Венесуэлу. В Каракасе заявляли, что совместные полеты российской и венесуэльской авиации направлены на подготовку страны к защите от возможной агрессии.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал этот шаг "разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами". В Кремле в ответ заявили, что высказывания Помпео недипломатичны.

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер посчитал Ту-160, находящиеся в Венесуэле "музейными экспонатами из 80-х", заявив, что они не несут угрозы.

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В МИД РФ опровергли сообщения о ядерном оружии на российских Ту-160 в Венесуэле

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Теги: Ту-160, Венесуэла, ядерное оружие



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