Эксперт о рейда ВКС в Венесуэлу: американцы не ожидали такой наглости

Рейд российских ВКС в Венесуэлу вызвал большую обеспокоенность в США. Госсекретарь этой страны Майк Помпео назвал этот шаг "разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами". США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что видит в визите стратегических бомбардировщиков "некоторое послание", но отказался считать их угрозой для Вашингтона, назвав Ту-160 "музейными экспонатами из восьмидесятых".

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Однако, несмотря на то, что Ту-160 были приняты на вооружение ещё во времена СССР, а в полёте в Южную Америку было задействовано только две таких машины, значение этого нельзя недооценивать.

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин в беседе с Накануне.RU назвал эту операцию ВКС демонстрацией флага. "Когда к тебе беспрепятственно прилетает два самолёта, с таким же успехом могут прилететь остальные 18. А если могут прилететь 18 самолётов, почему бы 22 подлодки не лягут на дно у берегов Соединённых Штатов?" - отметил он.

Также эксперт напомнил, что Ту-160 – самая мощная и самая современная машина, никто из ведущих стран подобного не создал. Имея же у себя на вооружении Б-52 пятидесятых годов выпуска и говорить об этом России, это по крайней мере неприлично и унижает достоинство Соединённых Штатов как государства.

Кроме того, стратегические бомбардировщики сейчас это прежде всего платформы. Им не надо преодолевать противовоздушную оборону, им не обязательно иметь сверхзвуковую скорость, хотя Ту-160 имеет. Владимир Анохин обратил внимание на то, что они могут просто подняться где-нибудь в Энгельсе, встать в круг над аэродромом, подняться на двенадцать тысяч и пустить ракеты, которые пролетят пять или шесть тысяч километров, и поразят цели, как говорят артиллеристы, "в колышек".

"По-моему,американцы от нашего полёта Ту-160, Ан-24 и Ил-62 в Венесуэлу сошли с ума. Они не ожидали от России такой наглости, что мы так легко и непринуждённо можем перелететь в течение десяти часов на почти сопредельную территорию с Соединёнными Штатами и создать фактически мобильную и довольно серьёзную угрозу для южных штатов и для побережья" - резюмировал эксперт.