Американский журнал раскритиковал посла США за сравнение Ту-160 с музейным экспонатом

Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера о российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиках Ту-160.

Напомним, ранее два Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли в Венесуэлу. Посол США в Колумбии посчитал Ту-160, находящиеся в Венесуэле "музейными экспонатами из 80-х", заявив, что они не несут угрозы.

В материале издания отмечается, что "возраст не обязательно означает операционную отсталость".

Эксперты напомнили, что истребители F-16 ВВС США, на сегодняшний день составляющие значительную долю парка боевых машин Соединенных Штатов, начали вступать в строй на десять лет раньше Ту-160.

Ту-160 способен "надежно" доставлять до цели свою боевую нагрузку, что было продемонстрировано в Сирии, пишет журнал. Заявление посла журналисты отнесли к категории политического позерства, передает Regnum.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу "разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами". В Кремле в ответ заявили, что высказывания Помпео недипломатичны. Там напомнили, что на половину оборонного бюджета США "можно прокормить всю Африку".