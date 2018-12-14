Американский посол назвал Ту-160 в Венесуэле "музейными экспонатами"

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, находящиеся в Венесуэле - "музейные экспонаты из 80-х", заявил посол США в Колумбии Кевин Уитакер.

Самолеты "этого возраста не являются провокациями", они не несут никакой угрозы, считает посол.

Уитакер добавил, что не знает цели прибывших самолетов. По его словам, в том, что бомбардировщики прибыли в Венесуэлу, содержится некое "послание", передает Regnum.

Напомним, на неделе два Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 прибыли в Венесуэлу. Госсекретарь США Майк Помпео назвал этот шаг "разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами". В Кремле в ответ заявили, что высказывания Помпео недипломатичны.

В Венесуэле ранее сообщили, что совместные полеты российской и венесуэльской авиации направлены на подготовку страны к защите от возможной агрессии.

По данным РИА Новости, по состоянию на 14 декабря сверхзвуковые бомбардировщики начали готовить к отлету из Венесуэлы.