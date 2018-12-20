Член тюменской "банды ФСБ" получил за семь убийств 24 года "строгача"

Уральский окружной военный суд отправил в колонию члена "банды ФСБ", экс-лейтенанта службы Алексея Короткова, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно приговору суда, за участие в семи убийствах и других преступлениях он получил 24 года колонии строгого режима. Также он лишен звания лейтенанта запаса. Он оштрафован на 500 тыс. руб. Зачтено время содержания под стражей с 26 апреля 2017.

Смягчающими обстоятельствами признаны явка с повинной, двое детей, частичное возмещение вреда.

Удовлетворен иск вдовы одной из жертв о компенсации материального вреда в сумме в 2,6 млн руб. Также он должен заплатить ей же 3 млн руб. компенсации морального вреда.

Отметим, утром прозвучало последнее слово подсудимого. Он отметил, что полностью признает вину. Подсудимый извинился перед родственниками и друзьями пострадавших, попросил назначить справедливое наказание.

"Признаю все свои действия, их уголовные последствия. Мое раскаяние стало причиной заключения досудебного соглашения, исполнение которого подтверждает мою искренность. Прошу суд дать мне шанс на жизнь. Прошу прощения у всех потерпевших, в том числе у государства", - подытожил Коротков.

Напомним, в уголовном деле - больше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 по декабрь 2016 гг.. Обвинения в убийстве, разбое, похищении и убийствах трудовых мигрантов из Средней Азии и хулиганстве предъявлены шести людям. Трое из них — лейтенант Алексей Коротков, прапорщик Евгений Гладких и умерший во время следствия капитан Владимир Гилев — на момент возбуждения уголовного дела были действующими сотрудниками тюменского управления ФСБ. Еще один обвиняемый, находящийся в розыске Сергей Зазуля, служил оперативником в управлении МВД. Также по делу проходят бывший сотрудник ФСБ, в последнее время – тренер по самбо Александр Кобылин и безработный тюменец Сергей Синяков.

Дело против чекистов возбудили в декабре 2016 г. После выяснилось, что группировка с 2008 г. нападала на "черных обнальщиков". Жертвами силовиков были граждане азиатских стран — убийствами устрашали тюменских бизнесменов. В частности, фигурантам вменяют преступление по такому сценарию: они одели в деловой костюм одного из мигрантов, а потом покончили с ним на глазах у бизнесмена, у которого силовики вымогали деньги. С таксистами же расправлялись, чтобы получить их автомобили, которые позже использовались для других преступлений.

Кража сейфа произошла в декабре 2008 г., а лже-минирование ресторана "Контрабас" – в январе 2016 г. Отдельно Александру Кобылину и Сергею Синякову инкриминируется убийство тюменки в 1994 г. Раньше они уже проходили по этому делу, однако позже расследование было прекращено из-за истечения срока давности. Защита обвиняемых комментировать ход следствия отказалась. Некоторые обвиняемые подписали досудебное соглашение. В марте стало известно об обращении Александра Кобылина к президенту Владимиру Путину, в котором обвиняемый говорил о надуманности претензий в свой адрес, утверждая, что "он был лишь свидетелем одного из убийств".