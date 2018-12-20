20 Декабря 2018
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Член тюменской "банды ФСБ" попросил дать ему "шанс на жизнь"

В Уральском окружном военном суде состоялось заседание по делу члена тюменской "банды ФСБ" Алексея Короткова. Он выступил с последним словом, передает корреспондент Накануне.RU.

Коротков отметил, что полностью признает вину. Подсудимый извинился перед родственниками и друзьями пострадавших, попросил назначить справедливое наказание и учесть, что, согласно закону, убийство двух и более людей, совершенное в разное время, "не образует совокупность преступлений, а квалифицируется по пункту "а" части второй статьи 105 УК РФ.

"Признаю все свои действия, их уголовные последствия. Мое раскаяние стало причиной заключения досудебного соглашения, исполнение которого подтверждает мою искренность. Прошу суд дать мне шанс на жизнь. Прошу прощения у всех потерпевших, в том числе у государства", - подытожил Коротков.

Член тюменской "банды ФСБ" Алексей Коротков(2018)|Фото: Накануне.RU

Оглашение приговора начнется в 14.00.

Напомним, в уголовном деле - больше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 по декабрь 2016 гг.. Обвинения в убийстве, разбое, похищении людей и хулиганстве предъявлены шести людям. Трое из них — лейтенант Алексей Коротков, прапорщик Евгений Гладких и умерший во время следствия капитан Владимир Гилев — на момент возбуждения уголовного дела были действующими сотрудниками тюменского управления ФСБ. Еще один обвиняемый, находящийся в розыске Сергей Зазуля, служил оперативником в управлении МВД. Также по делу проходят бывший сотрудник ФСБ, в последнее время – тренер по самбо Александр Кобылин и безработный тюменец Сергей Синяков.

Дело против чекистов возбудили в декабре 2016 г. После выяснилось, что группировка с 2008 г. нападала на "черных обнальщиков". Жертвами силовиков были граждане азиатских стран — убийствами устрашали тюменских бизнесменов. В частности, фигурантам вменяют преступление по такому сценарию: они одели в деловой костюм одного из мигрантов, а потом покончили с ним на глазах у бизнесмена, у которого силовики вымогали деньги. С таксистами же расправлялись, чтобы получить их автомобили, которые позже использовались для других преступлений.

Кража сейфа произошла в декабре 2008 г., а лже-минирование ресторана "Контрабас" – в январе 2016 г. Отдельно Александру Кобылину и Сергею Синякову инкриминируется убийство тюменки в 1994 г. Раньше они уже проходили по этому делу, однако позже расследование было прекращено из-за истечения срока давности. Защита обвиняемых комментировать ход следствия отказалась. Некоторые обвиняемые подписали досудебное соглашение. В марте стало известно об обращении Александра Кобылина к президенту Владимиру Путину, в котором обвиняемый говорил о надуманности претензий в свой адрес, утверждая, что "он был лишь свидетелем одного из убийств".

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Член тюменской "банды ФСБ" попросил дать ему "шанс на жизнь"

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Теги: банда ФСБ, массовые убийства, Александр Кобылин, Сергей Гилев, Алексей Коротков, Сергей Зазуля, Сергей Синяков, Евгений Гладких



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