Член тюменской "банды ФСБ", которому вменяют участие в массовых убийствах, заявил, что из него "выбили" показания

Один из членов "банды ФСБ", которой вменяют серию массовых убийств, Александр Кобылин, заявил, что свое признание в преступлениях он дал под пытками. Прокуратура и суд не поверили чекисту, сообщает "Коммерсант".

Ранее он сознался в причастности к убийствам и дал показания на своих коллег. Мотивом пойти на сделку со следствием Кобылин посчитал то, что в случае отказа его могут "убрать", как якобы уже поступили с лидером сообщества. Ранее его нашли в СИЗО с перерезанным горлом.

Новая версия Кобылина основывается на том, что в материалах дела отсутствуют доказательства его причастности к преступлениям. Явку с повинной он написал "после пыток и незаконных методов допроса". Обращаясь в Московский окружной военный суд, чекист и его защитник указали: данные явки не соответствуют протоколу задержания обвиняемого. В документе говорится, что тот оказал активное сопротивление проводившим его оперативникам.

Кобылин уточнил, что незаконное дознание якобы применяли и к предполагаемому лидеру банды, снайперу УФСБ Сергею Гилеву. В мае тело Гилева нашли в СИЗО Заводоуральска с вскрытыми венами и перерезанным горлом. Вскоре после этого труп снайпера якобы кремировали "с целью скрыть следы преступления".

Массовые убийства, вменяемые Кобылину и его предполагаемым сообщникам из ФСБ, совершены в Тюменской области. По версии военного следствия, участники ОПГ начинали с разбоев и вымогательств, а после "убирали" своих жертв, опасаясь преследования силовиков.

По официальным данным, Александр Кобылин написал явку с повинной. В ней он рассказал об известных ему тяжелых преступлениях банды. Себя известный в регионе борец назвал соучастником преступлений. Его роль была второстепенной — якобы он лишь перевозил их непосредственных исполнителей и выступал в качестве наводчика.

Кобылин посчитал, что его за активное сотрудничество отправят под домашний арест, однако этого не случилось. Тогда, сменив адвоката, обвиняемый изменил и тактику своей защиты. Он останется под стражей до февраля 2018 г. Суд счел, что менять меру пресечения нельзя: до задержания он уже находился в розыске, а в момент инкриминируемых преступлений "с целью сокрытия следов" соблюдал "повышенные меры конспирации": использовал "одноразовые" мобильники с обезличенными сим-картами.

По итогам расследования в отставку отправили начальника управления ФСБ по Тюменской области генерал-майора Вадима Пятилетова, а также различных высокопоставленных сотрудников управления, под командованием которых служили обвиняемые.