В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности
В Челябинске до вечера среды продлен режим неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
"1-12 декабря 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.
До 19 часов 12 декабря в городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности.
Добавим, что НМУ второй степени опасности сохраняются в городе с вечера 6 декабря.