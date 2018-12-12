В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности

В Челябинске до вечера среды продлен режим неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"1-12 декабря 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

До 19 часов 12 декабря в городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности.

Добавим, что НМУ второй степени опасности сохраняются в городе с вечера 6 декабря.