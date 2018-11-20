Власти дают льготы, но люди не пользуются. Из-за каких регионов "цифровая революция" на ТВ опять отложена

Отключение аналогового телевидения и переход на "цифру" опять перенесены. Ранее сообщалось о планах властей отключить аналог уже с начала 2019 г., однако на днях правительство РФ приняло решение отложить "час икс". Окончательный переход на цифровой формат телевещания в России будет поэтапным, он начнется в феврале 2019 г. и продлится полгода. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина отметил, что переход с аналогового сигнала на цифровой "должен пройти для наших телезрителей максимально гладко", "вне зоны охвата "цифры" не должен остаться ни один дом".

Многие эксперты считают, что Россия до сих пор не готова к "цифровой революции" на ТВ, хотя этим планам уже десяток лет. Недавно в Совете Федерации, включая спикера Валентину Матвиенко, выразили озабоченность переходом страны с аналогового на цифровое вещание. Сенаторы предрекли проблемы в регионах. Эксперты также говорят о грядущей гибели многих добротных региональных каналов и "вымирании" регионального контента как такового. К тому же, как показало недавнее исследование, почти треть телевизоров в стране не готовы к переходу на "цифру". Как следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу, до 30% телевизоров могут остаться с "черным" экраном, если аналоговое ТВ будет отключено в январе.

Надо ли говорить, что во многом такие показатели складываются за счет глубинки и жителей отдаленных территорий нашей страны. Например, в УрФО к таким относятся некоторые районы ХМАО и ЯНАО. По подсчетам, в Ханты-Мансийском автономном округе после отключения аналогового вещания вне зоны цифрового покрытия остаются 53 населенных пункта. В Ямало-Ненецком автономном округе - 13 городских округов и муниципальных районов. И хотя до сих пор непонятно, как будет решаться проблема, но власти этих регионов почему-то обещают, что жители у черных экранов не останутся.

По данным полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, в округе показатель готовности к "цифровой революции" близок к среднероссийскому. В Курганской области в зоне цифрового телевещания находится 98,8% населения, в Свердловской - 99%, в Тюменской - 97,8%, в Челябинской - 98,1%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 99,4%. На Ямале этот показатель один из самых низких и составляет 95,7%.

Для того, чтобы обеспечить всех ямальцев цифровым телевидением, правительство региона предусмотрело предоставление субсидий для жителей населенных пунктов, которые "не охвачены цифрой". К таким поселениям относятся несколько отдаленных поселков и сел в Приуральском, Ямальском, Тазовском, Надымском, Шурышкарском, Пуровском и Красноселькупском районах. Субсидии предоставляются малоимущим ямальцам на приобретение ТВ-приставок или комплектов спутникового ТВ. По информации департамента информационных технологий и связи Ямала, уже заключены соответствующие соглашения и собраны показатели потребностей на местах, по которым были оперативно сформированы заявки на предоставление субсидий. Общая сумма заявок составила в объеме финансирования почти 20,5 млн руб.

В ХМАО власти тоже приняли решение о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. на приобретение спутникового оборудования. Получателями субсидии должны были стать 27 тыс. 903 человека. Однако, как выяснилось, льгота оказалась невостребованной - по последним данным, поступило лишь 137 заявлений.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, непопулярность льготы связана с тем, что эфирное цифровое телевещание началось в округе с 2006 г. в стандарте DVB-T, а в стандарте DVB-T2 с 2013 г., и жители округа за это время уже успели приобрести цифровые приставки, цифровые телевизоры, а также необходимые для приема сигнала ЦТВ наружные и комнатные антенны, спутниковые комплекты. В связи с этим, число нуждающихся в компенсации значительно сократилось.

При этом ведется активное информирование населения: информация была направлена в учреждения здравоохранения и отделения ЗАГС муниципальных образований, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, представлена на рабочих встречах с представителями общественных организаций Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Информационный охват льготников составил 76,9% населения. Работа по информированию людей о возможности получить субсидию будет продолжена.

Время на то, чтобы воспользоваться субсидией, у жителей автономного округа еще есть, поскольку льгота на приобретение оборудования для цифрового телевещания предоставляется югорчанам до 1 июля 2019 г. (то есть еще полгода после того, как по планам был бы отключен аналог).

Отметим, что губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания комиссии по цифровому развитию поручила отдельно обратить внимание на готовность в многоквартирных домах коллективных сетей к приему сигналов эфирного цифрового телевещания.

В Мегионе цифровые передатчики первого и второго мультиплексов находятся на большом расстоянии от города - около 30 км (в Нижневартовске). Для приема цифрового сигнала в Мегионе на крышах многоквартирных домов необходимо установить коллективные антенны. Существует два варианта установки таких антенн - одна на дом с мощным общедомовым усилителем и кабельной разводкой во все квартиры или одна на подъезд с усилителем меньшей мощности и кабельной разводкой по подъезду в каждую квартиру. Заметим, проблема озвучивается за полтора месяца до "часа икс", когда Медведев еще не объявил о новых сроках перехода на "цифру".

Коллективные антенны, которые установлены на крышах многоквартирных домов, находятся в ведении домоуправляющих компаний. Именно в их адрес жителям необходимо направлять заявки на монтаж коллективных антенн или претензии на работу этих систем. Домоуправляющие компании должны выбрать подрядную организацию или принять в свой штат компетентных специалистов, которые способны обеспечить монтаж/ремонт в многоэтажном доме коллективных антенн.

Рекомендации о необходимости подготовки в многоэтажных домах коллективных антенн к приему цифровых сигналов власти округа начали направлять главам администраций городских округов и муниципальных районов еще с 2011 г. Но полного охвата многоэтажных домов системы коллективного приема телепрограмм пока нет.

Не попадает в зону охвата и поселок Высокий. Власти советуют жителям поселка приобрести комплекты спутникового оборудования для бесплатного просмотра 20 цифровых телеканалов.

Коллективных обращений об отсутствии приема сигналов цифрового телевещания в квартирах через коллективные антенны в многоэтажных домах за последние два года в депинформтехнологий Югры не поступало. Вероятность их единичного появления сохраняется с января 2019 г. При этом у черных экранов, как уверяют власти, жители автономного округа не останутся, поскольку переключение телеканалов с аналогового на цифровое телевещание будет проходить поэтапно.

Кроме того, правительство автономного округа не планирует отключение телеканала "Югра" ни в аналоговом, ни в цифровом форматах телевещания. Остается телевещание и в аналоговых и цифровых сетях кабельных операторов.

"У нас есть своя окружная сесть "Югория" и телерадиокомпания "Югра". Они продолжат работу в аналоговом вещании до 2022 г. включительно. Потому на отдаленные территории это даже не повлияет. А мы продолжим работу разъяснительную, все эти компенсации. У нас сейчас проводится ряд мероприятий по информированию населения на телевидении, на радио", - сообщил в разговоре с корреспондентом Накануне.RU первый заместитель директора департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Юрий Торгашин.

Однако ясно, что телеканал "Югра" вкупе с возможностью подключаться к кабельным операторам - это вовсе не то же самое, что доступно жителям в аналоге сейчас. Похоже, что отдаленные территории не выполняют программу перехода на "цифру" и вряд ли выполнят, в таком случае можно ожидать, что россиянам уготовано "цифровое неравенство". Не исключено, что это вполне устраивает монополистов рекламного рынка федерального уровня, которые могут пожертвовать отдаленными территориями и глубинкой ради прибыли в "цифре", однако, судя по очередному переносу "часа икс", это не устраивает власть, ведь телеаудитория, помимо того что это потребители рекламы, еще и ходит на выборы. В том же ХМАО с электоральными кампаниями есть откровенные проблемы. Например, на выборах губернатора Тюменской области в 2018 г. (кампания проходит в трех регионах сложносоставного субъекта) югорчане проголосовали за второй тур - кандидат от "ЕР" Александр Моор не набрал 50%. В 2016 г. на выборах в Госдуму "ЕР" в Югре набрала тоже меньше половины, около 47%, тогда как в среднем по стране - 54%. Похоже, что главный нефтеносный регион России от протестного голосования по типу приморского спасает лишь назначение губернатора депутатами.