В Югре 53 населенных пункта остаются вне зоны цифрового покрытия

В Ханты-Мансийском автономном округе 53 населенных пункта остаются вне зоны цифрового покрытия, передает корреспондент Накануне.RU.

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Об этом было сказано во время заседание комиссии по цифровому развитию, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. Строительство инфраструктуры под цифровой формат стартовало в 2009 г. Было создано 80 объектов цифровой сети, позволяющих обеспечить цифровым телесигналом 99,42% населения округа, однако 53 населенных пункта остаются не охвачены.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин сообщил, что за каждым населенным пунктом закреплен ответственный со стороны органов местного самоуправления. Ведется подомовой обход населения, сбор заявок от желающих приобрести комплекты спутникового вещания.

Губернатор поручила отдельно обратить внимание на готовность в многоквартирных домах коллективных сетей к приему сигналов эфирного цифрового телевещания. Вопрос актуален, например, для г. Мегион и п. Высокий, т.к. цифровой передатчик находится в 30 км - в городе Нижневартовске.

Отметим, что трансляция 20-ти федеральных каналов первого и второго мультиплекса по спутниковым сетям будет осуществляться без абонентской платы.

Напомним, в 2019 году, согласно федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", в России будет отключено аналоговое эфирное вещание. РТРС будет распространять в цифровом формате два мультиплекса (20 телеканалов). Чтобы начать принимать "цифру", зритель должен или иметь телевизором со встроенным тюнером, или купить специальную приставку. Также, возможно, понадобится поменять антенный кабель на дециметровый, перенастроить телевизор. В Минсвязи предполагают, что вне зоны покрытия РТРС останутся порядка 800 тыс. домохозяйств. Им телесигнал предлагается доставлять через спутник.

В первый мультиплекс входят: Первый канал, "Россия 1", Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, ТВЦ. Второй мультиплекс: "РЕН-ТВ, СТС, "Спас", "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, МУЗ-ТВ.