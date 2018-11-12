"Валидольная концовка". Хоккеисты "Зауралья" не проиграли в девятый раз подряд

Курганские хоккеисты одолели казахстанский клуб "Сарыарка" со счетом 3:2 - матч прошел 12 ноября в Ледовом дворце имени Парышева, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит отметить, что этот матч для "Зауралья" уже девятый подряд, в котором курганцы выигрывают.

В первом периоде зауралец Александр Игошев уже на пятой минуте встречи открыл счет. Ситуацию выровнял игрок "Сарыарки" Тадас Кумеляускас, однако уже через две минуты Денис Сандер вывел "Зауралье" вперед - счет стал 2:1.

На 53 минуте встречи Александр Складниченко увеличил преимущество "Зауралья", но через несколько секунд игрок команды соперников Исаак Валицкий сделал счет 3:2.

Зауральцы сражались как львы - несмотря на острые атаки соперника, они до последних секунд держали оборону, нередко вырываясь и в атаку. Как отметил тренер зауральцев Альберт Логинов, концовка получилась "валидольной".

Зауралье, Сарыарка, хоккей, ВХЛ



"Была тяжелая игра. Ребята приехали из Китая и акклиматизация проходит уже четыре дня, им тяжело было сегодня. Получилась валидольная концовка, но все-равно молодцы ребята. Я поздравляю всех с победой", - отметил Логинов на послематчевой пресс-конференции.

Тренер "Сарыарки" Дмитрий Максимов сказал, что в игре для его команды были моменты, которые хоккеисты реализовать не смогли.

"Не могу упрекнуть команду в отсутствии желания, все старались, но это просто фатальное невезение", - добавил Максимов.

Сейчас "Зауралье" находится на 8 месте из 29 в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Следующий матч курганские хоккеисты проведут 14 ноября - на своем льду они встретятся с "Торпедо" из Усть-Каменогорска.