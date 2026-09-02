Путин – о слухах по поводу мобилизации, о ремонте НПЗ и угрозах Зеленского "закрыть небо"

Президент РФ на пресс-конференции после саммита ШОС впервые прокомментировал слухи о новой мобилизации в России.

Владимир Путин назвал их "чушью собачьей". "Это информационная атака на Россию", — коротко ответил он.

Также он назвал долю поврежденных российских НПЗ, требующих ремонта.

"У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированному еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе", — подчеркнул глава государства.

Комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского "закрыть" с помощью беспилотников воздушное пространство России, Путин заявил, что Россия найдет чем ответить.

"Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм... Они (власти Украины) просят у нас возобновления переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоры не ведут. Это первое. А второе: если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", — заявил президент.

В то же время, объясняя, почему Россия не наносит удары по руководству Украины, Владимир Путин заявил, что Москве могут понадобиться переговорщики с украинской стороны, если Киев соберется вести диалог.

"Россия не наносит удары по военно-политическому руководству Украины, потому что ей понадобятся переговорщики с украинской стороны, если Киев соберется вести диалог", – сказал президент.