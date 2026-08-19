Новый владелец ЮГК собрался выкупить остатки акций предприятия

"БТС-Мост Холдинг", новый владелец ПАО "Южуралзолото группа компаний", обратилось к организации с обязательным предложением о приобретении 32,7% акций.

Сейчас "БТС-Мост Холдинг" принадлежит 67,3% акций. Предложение опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации.

В июне 2026 г. Росимущество с четвертой попытки продало 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Долю купило АО "БТС - Мост Холдинг", структура бизнесмена Руслана Байсарова, за 93,2 млрд руб. Изначально актив был оценен в 162 млрд руб.