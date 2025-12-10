ЦБ напомнил Росимуществу про оферту для миноритариев "Южуралзолота"

Центральный банк России напомнил Росимуществу о необходимости выставлении оферты миноритариям "Южуралзолота" при проведении приватизации основного пакета акций компании.

"Российское законодательство не делит возможность выставления оферты в зависимости от того, какое лицо стало собственником - государство или частное лицо, надо исполнить обязанность и действовать дальше", - заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью РИА Новости. На этом заявлении акции ЮГК подскочили на торгах более чем на 4%.

Еще в октябре 2025 года председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор направлял Росимуществу предписание выставить оферту миноритарным акционерам ПАО "Южуралзолото группа компаний".

"Я напомню, что в соответствии с законодательством то лицо, которое приобретает крупный пакет акций, больше 30%, обязано в течение определенного времени, 35, по-моему, дней, дать оферту миноритариям. И мы в соответствии с законодательством наделены полномочием, если это правило нарушается, требовать его выполнения", - сказала Набиуллина.

При этом Росимущество заявило, что не собирается выполнять это требование закона. "Полномочия Росимущества строго ограничены законодательством РФ, в том числе Бюджетным кодексом. Юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в законодательстве Российской Федерации отсутствует", - заявили тогда в ведомстве.

В этом году Росимущество получило национализированную долю (67,25% акций) ЮГК – одного из крупнейших в стране производителей золота – и заявило о планах приватизировать эту долю до начала 2026 года. ЦБ считает, что выкуп этой доли в приоритетном порядке должен быть предложен другим акционерам: около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом". Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы в продаже миноритариям. Но потом появились слухи, что купить ЮГК хотят структуры, близкие к УГМК.