Государство не успеет до конца года продать национализированную долю ЮГК

Власти не успевают до конца 2025 года продать национализированный пакет акций "Южуралзолота", как планировали. Процесс затянулся из-за большого и сложного состава активов в контуре компании, которые должны быть проданы вместе с ней, передает радио РБК со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева.

"Актив оказался намного сложнее. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов, которые включают в себя очень тяжелые активы, связанные с угледобычей. Там есть и сельхозбизнес, там виноделие присутствует. В целом этот набор активов, он довольно сложный. Можно было бы сказать, что давайте сначала продадим "золотой" бизнес, а потом будем разбираться, но мы не согласны. Лучше мы немножко подождем, все это структурируем и оценим и продадим вместе, чем потом разбираться с этими неконтрольными пакетами", - заявил Моисеев.