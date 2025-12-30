Контрольный пакет ЮГК продадут на открытом аукционе - Силуанов

Государство продаст национализированный пакет "Южуралзолота" на открытом аукционе, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Открытый аукцион, будем выставлять на торги. Затягивать не будем", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Стоит отметить, что государство уже затянуло с продажей этого актива: тот же Сиуланов ранее говорил, что есть план продать долю в ЮГК до конца 2025 года.

Однако на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что до конца года государство с продажей актива не успевает. "Актив оказался намного сложнее. Мы все привыкли видеть вот эту публичную компанию, которая фактически представляет из себя золотой бизнес. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов, который включает в себя очень тяжелые активы, связанные с угледобычей. Плюс там есть и сельхозбизнес, там даже виноделие какое-то присутствует", - сказал Моисеев в эфире радио РБК.

По его словам, государство не хочет разделять активы и продавать их по отдельности.

Также у Росимущества до сих пор не решен вопрос с публичной офертой (и Силуанов никак не прокомментировал этот момент). Ведомство не хочет проводить оферту и предлагать преимущественное право выкупа миноритариям, но на этом настаивает Центральный банк. Пока не известно, как разрешится конфликт.

В этом году Росимущество получило национализированную долю (67,25% акций) ЮГК – одного из крупнейших в стране производителей золота – и заявило о планах приватизировать эту долю до начала 2026 года. ЦБ считает, что выкуп этой доли в приоритетном порядке должен быть предложен другим акционерам: около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом". Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы в продаже миноритариям. Но потом появились слухи, что купить ЮГК хотят структуры, близкие к УГМК.