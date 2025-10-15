С экс-владельца "Южуралзолота" взыскали 3,9 миллиарда

Удовлетворён иск Генеральной прокуратуры о взыскании с бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова и других ответчиков 3,9 млрд руб. Речь идёт о компенсации ранее причинённого природе ущерба.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. По данным суда, помимо Струкова, ответчиками были заявлены еще несколько лиц, пишет ТАСС.

Национализированную долю (67,25% акций) ЮГК государство хочет продать до конца года. Около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 22% году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом".