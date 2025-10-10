Росимущество не собирается делать оферту миноритариям ЮГК при продаже своего пакета акций

Росимущество ответило Эльвире Набиуллиной, которая напомнила про необходимость при продаже пакета акций "Южуралзолота" в приоритетном порядке сделать оферту миноритарным акционерам.

Напомним, национализированную долю (67,25% акций) ЮГК государство хочет продать до конца года. Около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 22% году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом".

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор направлял Росимуществу предписание выставить оферту миноритарным акционерам ПАО "Южуралзолото группа компаний".

"Я напомню, что в соответствии с законодательством то лицо, которое приобретает крупный пакет акций, больше 30%, обязано в течение определенного времени, 35, по-моему, дней, дать оферту миноритариям. И мы в соответствии с законодательством наделены полномочием, если это правило нарушается, требовать его выполнения", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в четверг.

И вот теперь Росимущество ответило, что предлагать выкуп акций миноритариям в приоритетном порядке не намерено.

"Полномочия Росимущества строго ограничены законодательством РФ, в том числе Бюджетным кодексом. Юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в законодательстве Российской Федерации отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, подчиненного правительству РФ.

"Росимущество находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО "ЮГК" для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов", - добавили в Росимуществе.

Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы а продаже миноритариям. Но потом появились слухи, что купить одно из крупнейших в стране золотодобывающих предприятий хотят структуры, близкие к УГМК.