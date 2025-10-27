Экс-владельца ЮГК обвиняют в выводе из компании миллиардов в пользу близких женщин

Генпрокуратура и ФСБ инициировали новый иск к бывшему мажоритарному акционеру "Южуралзолота", челябинскому депутату Константину Струкову.

По мнению надзорного ведомства, ответчик покупал на коррупционные доходы элитную недвижимость, оформляя ее на родственников. Также близких к себе женщин Струков, якобы, устроил на высокооплачиваемые должности с зарплатами в несколько миллионов рублей в месяц.

По иску со Струкова требуют взыскать имущество на 14 млрд руб. и еще 3,5 млрд руб. деньгами. Ответчиками также являются еще восемь человек, в том числе бывшую жену бизнесмена, дочерей, внучку, сожительницу, водителей и "доверенное лицо", пишет "Коммерсант".

ГП считает, что Струков выводил деньги за границу – в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию, там покупал недвижимость, яхты, предметы роскоши, вел строительство отелей.