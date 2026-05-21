"Урал" просит РФС оценить решения арбитра в стыковом матче с "Динамо"

Екатеринбургский ФК "Урал" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. В клубе просят оценить некоторые эпизоды стыкового матча с махачкалинским "Динамо".

Встреча состоялась накануне на стадионе "Екатеринбург Арена". Победу динамовцам принес единственный гол на 5-й минуте встречи. Вратарь уральцев Александр Селихов выбил мяч буквально с ленточки, но арбитр принял решение засчитать взятие ворот. После матча главный тренер "Урала" Василий Березуцкий раскритиковал судейство, заявив, что он никакого гола не увидел.

Как сообщил сегодня клуб из Екатеринбурга в своих соцсетях, подано обращение в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча с "Динамо". Уральцы подготовили видео с этими моментами.

"Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи. Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах "Урал" пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально", - говорится в заявлении.

В клубе имеют ввиду стыковые матчи против грозненского "Ахмата". Тогда арбитры не засчитали по голу "Урала" в каждой встрече, и команда не смогла вернуться в РПЛ. Позже в РФС признали, что в ответном матче судья допустил ошибку и мяч следовало засчитывать.