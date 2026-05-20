20 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале отправили в колонию подростка-мигранта, пнувшего в живот одноклассницу

На Среднем Урале вынесен новый приговор подростку-мигранту из Нижних Серег, пнувшему свою одноклассницу в живот ради видео. Парня все же отправили в колонию.
В ноябре 2024 года в Сети появилось видео, на котором 15-летний мигрант разбегается и пинает в живот девушку, стоящую у подоконника. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий – вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет.

В дальнейшем парня все же отчислили, а затем приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Общественность выразила несогласие с таким решением. В ситуацию вмешался лично глава СКР Александр Бастрыкин, после чего дело направили на новое рассмотрение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вместе с подростком на скамье подсудимых оказалась девочка, которая снимала избиение на телефон. Как было установлено, именно она включила камеру и сказала своему соучастнику "Давай", тем самым склонив его к противоправным действиям. После этого подросток, разбежавшись, подпрыгнул и с силой нанес однокласснице удар ногой.

Сегодня, 20 мая, Нижнесергинский районный суд назначил снимавшей видео девочке 1 год и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. А подросток получил 2 года воспитательной колонии. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Ранее 06.10.2025 11:07 Мск Бастрыкину доложат, справедливо ли наказали подростка-мигранта с Урала, пнувшего в живот одноклассницу
Ранее 29.09.2025 12:20 Мск На Урале осуждён подросток-мигрант, пнувший в живот одноклассницу
Ранее 26.05.2025 08:41 Мск На Урале суд взыскал 100 тысяч рублей с подростка-мигранта, избившего одноклассницу
Ранее 14.04.2025 15:54 Мск Подросток из Нижних Серег, использовавший одноклассницу как трамплин, предстанет перед судом
Ранее 17.11.2024 19:30 Мск В Свердловской области подросток-мигрант, пнувший ногой девочку, избежал СИЗО
Ранее 15.11.2024 08:59 Мск 15-летнего мигранта из Нижних Серег отчислят из школы после снятого "эпичного видео" с избиением сверстницы
Ранее 14.11.2024 12:12 Мск СК возбудит второе дело по избиению мигрантом школьницы в Нижних Сергах
Ранее 13.11.2024 14:57 Мск Мизулина раскритиковала руководство школы в Нижних Сергах, где школьник ударил ногой в грудь ученицу
Ранее 12.11.2024 09:40 Мск Избиение мигрантом школьницы в Нижних Сергах привело к уголовному делу
Ранее 12.11.2024 08:04 Мск В Нижних Сергах подросток с разбега ударил девочку ногами в грудь. Ради видео для соцсети

