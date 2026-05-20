На Урале отправили в колонию подростка-мигранта, пнувшего в живот одноклассницу

На Среднем Урале вынесен новый приговор подростку-мигранту из Нижних Серег, пнувшему свою одноклассницу в живот ради видео. Парня все же отправили в колонию.

Читайте также: Школа выживания

В ноябре 2024 года в Сети появилось видео, на котором 15-летний мигрант разбегается и пинает в живот девушку, стоящую у подоконника. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий – вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет.

В дальнейшем парня все же отчислили, а затем приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Общественность выразила несогласие с таким решением. В ситуацию вмешался лично глава СКР Александр Бастрыкин, после чего дело направили на новое рассмотрение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вместе с подростком на скамье подсудимых оказалась девочка, которая снимала избиение на телефон. Как было установлено, именно она включила камеру и сказала своему соучастнику "Давай", тем самым склонив его к противоправным действиям. После этого подросток, разбежавшись, подпрыгнул и с силой нанес однокласснице удар ногой.

Сегодня, 20 мая, Нижнесергинский районный суд назначил снимавшей видео девочке 1 год и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. А подросток получил 2 года воспитательной колонии. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.