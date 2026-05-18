"Урал" встретится с "Динамо" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

Стал известен соперник екатеринбургского "Урала" по стыковым матчам за право сыграть в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне.

Напомним, в минувшие выходные уральцы заняли третье место по итогам чемпионата Первой лиги, дающее право на "стыки" с командой РПЛ. Накануне определился соперник команды Василия Березуцкого – им стало махачкалинское "Динамо", занявшее 14-е место в таблице Премьер-лиги.

Первый стыковой матч состоится 20 мая на "Екатеринбург Арене". Ответная встреча пройдет 23 мая в Каспийске. Победитель противостояния будет в следующем сезоне выступать в РПЛ, а проигравший – в Первой лиге.

Напомним, ранее Василий Березуцкий заявлял, что ему без разницы, с кем играть в стыковых матчах.