Дышите глубже: в Госдуме готовят полный запрет вейпов

Государственная дума рассматривает законопроект, который полностью запретит продажу вейпов в России.

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал в интервью РИА Новости, что под документом подписались почти все фракции, хотя итоговое решение депутаты еще не приняли. Парламентарий уверен, что власти должны остановить распространение электронных сигарет, пока не стало слишком поздно. Эту позицию уже поддержали министр промышленности Антон Алиханов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ярослав Нилов отметил, что современные вейпы - это не просто устройства для никотина, а продуманные гаджеты, которые быстро формируют зависимость. Он опасается, что скоро производители начнут подключать к ним искусственный интеллект, и бороться с проблемой станет еще труднее. Депутат подчеркнул, что популярность электронных сигарет в стране растет, а возраст их потребителей постоянно снижается. По его мнению, Россия рано или поздно придет к полному запрету таких устройств.

При обсуждении закона депутаты учитывают и возможные сложности. Вейпы приносят доход в бюджет через акцизы, поэтому их запрет приведет к потере значительных сумм. Также существует риск, что торговля просто уйдет в тень. Однако Нилов добавил, что нынешние попытки мягкого регулирования рынка не дают результатов. Он считает, что государству пора поставить точку в этом вопросе, так как здоровье молодежи важнее налоговых поступлений и финансовых интересов бизнеса.

В прошлом году уже поднималась тема запрета вейпов. Власти заметили, что популярность курительных предметов стремительно растет среди молодежи, что вынуждает принимать жесткие меры. Пермский край первым утвердил полный запрет на их продажу с марта 2026 года, однако местная прокуратура посчитала это решение преждевременным из-за отсутствия федеральных полномочий.