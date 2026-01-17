17 Января 2026
Краснодарский край
Фото: Администрация Сочи / sochi.ru

У бывшего мэра Сочи изъят бриллиант в 2 карата

У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского изъят в доход государства бриллиант весом в два карата и стоимостью в 3,5 млн руб.

Туда же отправились женское кольцо с сапфиром синего цвета стоимостью 13 млн руб., женское кольцо с изумрудом зеленого цвета стоимостью 11 млн руб. Это стало частью рассмотрения иска Генеральной прокуратуры России к Копайгородскому, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины будет рассмотрено в Москве. Их обвиняют в присвоении недвижимости в Сочи, а также получение взятки и посредничество во взяточничестве.

Теги: Алексей Копайгородский, бриллиант, мэр, Сочи, Генпрокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

