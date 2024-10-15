Бывшего мэра Сочи оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в особо крупной растрате.

В апелляционной жалобе адвокаты пытались оспорить подсудность, так как Копайгородский является военнослужащим Минобороны РФ. Также защита настаивала на незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела, передает ТАСС.

Напомним, следствие вменяет бывшему мэру растрату в размере более 3,5 млн рублей. Копайгородский был отправлен под стражу в конце сентября. Вину он не признал.

Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева.