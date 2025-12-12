Дело экс-мэра Сочи Копайгородского рассмотрят в Москве

Уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины будет рассмотрено в Москве.

Как передает РИА Новости, Верховный суд РФ определил территориальную подсудность рассмотрения данного дела.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в Верховный суд.

Алексея и Янину Копайгородских обвиняют в присвоении недвижимости в Сочи, а также получение взятки и посредничество во взяточничестве.

Генпрокуратура требует конфисковать имущество экс-мэра и фигурантов дела из числа его окружения. Собственность Копайгородского оценивается в 1,6 млрд руб. – это 77 объектов недвижимости в разных городах, элитные автомобили, предметы роскоши, ювелирные изделия.