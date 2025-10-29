У экс-мэра Сочи в ходе обыска дома нашли более 60 миллионов в рублях и валюте

В квартирах экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского провели обыски, в ходе которых были найдены 62 млн руб. и $40 тыс., передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Обыски прошли в квартире Копайгородского в Луганске, в квартире его жены в Сочи, в квартире старшего сына супругов на Цветном бульваре в Москве и в квартире на Миллионной улице в Петербурге.

Год назад Копайгородского задержали вместе с женой, они обвиняются в получении взяток и растрате. Генпрокуратура требует конфисковать имущество экс-мэар и фигурантов дела из числа его окружения. В целом собственность Копайгородского оценивается в 1,6 млрд руб. – это 77 объектов недвижимости в разных городах, элитные автомобили, предметы роскоши, ювелирные изделия.