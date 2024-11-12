Следователи задержали супругу бывшего мэра Сочи, арестованного по делу о растрате

Следователи задержали супругу бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате, сообщают РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Елизавету Меткину.

"Янина Николаевна пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля по делу мужа, но ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Она задержана до рассмотрения вопроса о мере пресечения", - сказала адвокат.

Напомним, следствие вменяет бывшему мэру растрату в размере более 3,5 млн рублей. Копайгородский был отправлен под стражу в конце сентября. Вину он не признал. Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева.

15 октября Мосгорсуд оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в особо крупной растрате. В апелляционной жалобе адвокаты пытались оспорить подсудность, так как Копайгородский является военнослужащим Минобороны РФ.