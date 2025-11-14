Жена экс-мэра Сочи объявила голодовку в СИЗО

Янина Копайгородская, супруга экс-мэра Сочи, объявила бессрочную голодовку в СИЗО. Поводом стал отказ суда и руководства изолятора предоставить женщине свидание с детьми без решеток и перегородок, пишет "Коммерсант" со ссылкой на адвоката женщины.

Копайгородская с марта 2025 года (когда ее перевели из-под домашнего ареста под стражу) только дважды виделась с тремя малолетними детьми – двухлетними двойняшками и дочкой 2021 года рождения. Встречи длились около часа и проходили в комнате со стеклянной перегородкой.

Ранее Копайгородская просила разрешить ей проживать с детьми в камере "мать и дитя", где обычно находятся дети арестованных, рожденные в неволе.

Алексея и Янину Копайгородских обвиняют в присвоении недвижимости в Сочи, а также получение взятки и посредничество во взяточничестве. Расследование дела завершено, до 15 ноября обвиняемые должны познакомиться с материалами.